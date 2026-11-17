Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о том, что полиция ОАЭ оштрафовала грузина Мераба Двалишвили и его друга Сабу Лазишвили после нападения на них Усмана Нурмагомедова и его команды. Сообщалось, что Двалишвили и Лазишвили получили штрафы по 50 тыс. дирхамов (около $ 13,6 тыс.) за распространение видеозаписей инцидента.

«Не понимаю, почему их наказали за то, что они защищались. На видео же отчётливо видно, что они просто оборонялись. Честно говоря, не понимаю, за что их оштрафовали», — приводит слова О’Мэлли MMASucka.

В результате произошедшего полиция задержала 10 человек, включая Мераба Двалишвили и его друга Сабу Лазишвили. Позднее обоих грузинских спортсменов освободили, а нападавшие получили тюремный срок. Позже стало известно, что Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об освобождении Усмана и его товарищей.