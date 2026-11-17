Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили на подкасте у Ариэля Хельвани заявил, что слышал о том, что Умара и Усмана Нурмагомедовых освободили из тюрьмы в Абу-Даби, ОАЭ.

— Я слышал, что их сегодня освободили.

— В этой статье тоже говорится, что первую группу бойцов освободили вчера, а Усмана и остальных — сегодня. Судя по тому, что ты рассказал, информация действительно подтверждается. Ты тоже слышал, что всех их освободили?

— Да, именно это я и слышал. Сегодня разговаривал с одним человеком, и он рассказал мне то же самое. Я также видел фотографию, на которой Хабиб находится в Дубае. Надеюсь, он сможет им помочь.

— Да, сообщалось, что Хабибу пришлось отправиться туда на переговоры. Также шейхам пообещали, что никто из них не будет публично обсуждать эту ситуацию в интервью или социальных сетях. На этом всё и закончилось. Что ты об этом думаешь?

— Я буду счастлив, если их отпустят, — заявил Двалишвили.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов подошёл к Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощёчину, после чего началась драка между Мерабом и его другом Сабой Лазишвили с Усманом и его одноклубниками. В результате все участники драки были задержаны.