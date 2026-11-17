Хабиба Нурмагомедова заметили в ОАЭ после сообщений об освобождении Усмана и Умара

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов появился на видео в ОАЭ на фоне сообщений об освобождении Усмана и Умара Нурмагомедовых из-под стражи в Абу-Даби.

Ролик опубликовал в «сториз» своего аккаунта в социальных сетях боец Сайгид Изагахмаев. На кадрах Хабиб улыбается, находясь за рулём Mercedes-Benz G-Class, и показывает пальцем вверх.

Фото: Соцсети Сайгида Изагахмаева

По информации нескольких источников, появившейся накануне, Хабиб Нурмагомедов якобы договорился об освобождении Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также других членов их команды. Сообщалось, что бывший чемпион UFC лично провёл переговоры с шейхами. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Об освобождении бойцов также сообщил Мераб Двалишвили. При этом подробности произошедшего и информация о статусе всех задержанных пока остаются неясными.