Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов появился на видео в ОАЭ на фоне сообщений об освобождении Усмана и Умара Нурмагомедовых из-под стражи в Абу-Даби.
Ролик опубликовал в «сториз» своего аккаунта в социальных сетях боец Сайгид Изагахмаев. На кадрах Хабиб улыбается, находясь за рулём Mercedes-Benz G-Class, и показывает пальцем вверх.
Фото: Соцсети Сайгида Изагахмаева
По информации нескольких источников, появившейся накануне, Хабиб Нурмагомедов якобы договорился об освобождении Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также других членов их команды. Сообщалось, что бывший чемпион UFC лично провёл переговоры с шейхами. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.
Об освобождении бойцов также сообщил Мераб Двалишвили. При этом подробности произошедшего и информация о статусе всех задержанных пока остаются неясными.