Усман Нурмагомедов и его команда освобождены из тюрьмы в ОАЭ

Чемпион PFL российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов и его команда освобождены из тюрьмы в ОАЭ, сообщила пресс-служба суда Абу-Даби в социальных сетях.

Как сообщает ресурс Lovin Dubay, также был снижен штраф для каждого из осуждённых, с 300 тыс. (6,7 млн рублей) до 150 тыс. дирхам (3,35 млн рублей). Решение было принято после примирения сторон и прошения со стороны потерпевших об освобождении.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов с одноклубниками устроил драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили. В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей).