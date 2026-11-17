Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков прокомментировал победу действующего обладателя титула француза Сириля Гана в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Хокит в каком-то смысле понял слабую сторону Гана, нужно идти вперёд… Его способность держать удар действительно впечатляет… Но на этом всё. Хокит может бороться, но и другие могут бороться.

Что же касается Гана, то это был первый боец с борцовской базой, с которым он подрался. И я не был впечатлён. Я был бы впечатлён, если бы он добился ранней остановки, он должен был это сделать. Но он этого не сделал… Он опозорил MMA этим боем. Да, потому что у него намного больше навыков, очевидно. Он атлетичнее, он лучше в стойке, у него большой опыт, но он не свёл всё это воедино, он выглядел потерянным в бою», — сказал Волков в подкасте The Ariel Helwani Show.