Экс-соперник Шары Буллета ответил на заявление россиянина о предложении сдать бой с ним

Польский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Михал Олексейчук прокомментировал заявление бывшего соперника россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

Напомним, ранее Буллет заявил, что ему предлагали проиграть бой с Олексейчуком, состоявшийся в августе 2024 года на турнире UFC on ABC 7, за 100 млн рублей.

«Интересная история. Я принял бой, встав с дивана, за две недели, и, более того, у меня нет ни одного спонсора. Без понятия, кто пришёл с такой блестящей идеей», — написал Олексейчук в социальной сети X (ранее Twitter).

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