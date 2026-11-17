51-летний Венер Галиев сразится с экс-бойцом UFC на турнире АСА в Санкт-Петербурге

51-летний боец АСА, выступающий в лёгком весе, россиянин Венер Галиев проведёт следующий поединок против бывшего бойца UFC бразильца Дави Рамоса на турнире ACA 211 в Санкт-Петербурге, который пройдёт 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба АСА.

Профессиональный рекорд Галиева в смешанных единоборствах составляет 38 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и 15 поражений. Венер свой первый профессиональный бой в ММА провёл в 2004 году. Является заслуженным мастером спорта России по боевому самбо.

Дави 40 лет. Профессиональный рекорд Рамоса в ММА составляет 12 побед, из которых две победы были одержаны нокаутом, и девять поражений. Бразильский боец дебютировал в качестве профи в июле 2010 года на турнире промоушена Cabo Xtreme Combat.