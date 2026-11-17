Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что его родной брат Александр, являющийся бойцом UFC, сможет завоевать титул UFC уже через несколько лет, поскольку является высококлассным атлетом.

«Я тренировался со многими людьми, но никогда — с кем-то столь же технически одарённым, как мой брат, или с кем-то, кто обладает таким же уровнем знаний и понимания спорта. И я говорю это не просто потому, что он мой брат. У меня нет ни малейших сомнений, что он станет чемпионом мира. В 2028 году или, несомненно, в начале 2029-го», — сказал Топурия в интервью на YouTube-канале La Gazzetta Georgia.