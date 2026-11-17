Двалишвили раскрыл, что в первую очередь сделал Топурия, когда узнал о его аресте в ОАЭ

Бывший обладатель пояса UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили вспомнил, что в первую очередь сделал его друг, а также экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия, когда узнал о его задержании в ОАЭ после нападения на него россиянина Усмана Нурмагомедова со своими одноклубниками в Абу-Даби.

«Когда я сидел в тюрьме, Илия позвонил моей семье и попытался забронировать билет на самолёт, чтобы прилететь сюда», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов подошёл к Мерабу Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощёчину, после чего началась драка Мераба и его друга Сабы Лазишвили с Усманом и его одноклубниками. В результате все участники драки были задержаны, позднее стало известно, что Усмана Нурмагомедова арестовали на шесть месяцев в ОАЭ.

Причиной данной потасовки, скорее всего, стала месть, поскольку ранее Двалишвили, в свою очередь, дал пощёчину Ахмеду Гаджимагомедову — другу Умара Нурмагомедова.