«Он теперь самый популярный боец в UFC сегодня! Браво!» Конор Макгрегор — о Джоше Хоките

38-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор предположил, что американец Джош Хокит обрёл наибольшую популярность на фоне всех прочих бойцов промоушена после поединка с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«После прошедшего на выходных выступления Джош Хокит является самым популярным бойцом в UFC сегодня, не считая меня самого! Браво, чемпион! К более зелёным и захватывающим пастбищам!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.