39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс обратился к соотечественнику Джошу Хокиту, призвав того взять на себя вину за поражение в поединке с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Джонс считает, что Хокит может доказать свою состоятельность иным образом, в частности, улучшив свои навыки.

Противостояние Гана и Хокита состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«Джош, каждый в этом спорте получал тычок в глаз. У тебя было 25 минут, чтобы стать чемпионом. Грег Джексон сказал тебе в начале четвёртого раунда, что у тебя осталось 10 минут, чтобы стать чемпионом, и ты полностью сломался. Нельзя винить в этом тычок в глаз. Тебя просто разобрали по частям. Ган буквально побил рекорд всех времён по нанесённым ударам в голову в тяжёлом весе — и Сириль добился этого, пробивая их по тво