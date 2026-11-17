Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит выразил категорическое несогласие с оценкой судьями его поединка с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«Они хотят поговорить о статистике? Давайте поговорим о единых правилах. Судьи оценивают эффективные удары и их воздействие, а не лёгкие похлопывания или касания, которые не наносят урон. Объём ударов, который никому не вредит, не может служить аргументом для того, чтобы одержать победу. Эффективная агрессивность и контроль дистанции в первых трёх раундах были за мной. Поэтому мои тренеры считали, что я побеждаю перед пятым раундом, а его тренер сказал ему, что нужен нокаут. Не будем об этом забывать.

Первый раунд? Двое судей говорят, что я не выиграл этот раунд? Я жёстко впечатал его в настил, доминировал сверху и завершил отрезок