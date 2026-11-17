Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит объяснил, что после тычка в глаз в первом раунде поединка с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом испытал проблемы со здоровьем, но решил продолжить драться из-за уважения к ММА. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«Сириль нанёс мне тычок в глаз через 40 секунд после начала поединка. Я пожаловался рефери на это, однако помощи не получил. Когда я был ослеплённым, у меня был повод выйти из боя и сорвать весь ивент. Но я не сдался. Мне слишком небезразличен этот спорт, чтобы когда-либо выбирать лёгкий путь. Я не тряпка. Большинство знают, что той ночью победил я. Вот почему добиваюсь того, чтобы мы провели реванш», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.