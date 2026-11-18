Непобеждённый американский боец UFC Томми Макмиллен рассказал о своей госпитализации после передозировки наркотиками, о которой стало известно 9 ноября.

«Хочу сказать, меня не было в туалете. Не знаю, откуда это взялось. Я был посреди клуба, во мне было несколько веществ, возможно, я намешал то, что не нужно, возможно, мне попался брак… Да, моё тело перестало слушаться, мне стало тяжело дышать… Дрянь начала вывалиться изо рта, перекрыв дыхание, и я никак на это не реагировал… Ничего из этого не помню. Не помню, как пришёл в клуб в ту ночь.

Мне дали пару таблеток, отвезли в госпиталь, поставили капельницу… Думаю, всё это произошло в 11-12 часов ночи. И я не приходил в себя до пяти утра», — Макмиллен в подкасте The Joe Rogan Experience.