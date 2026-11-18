Источник: Ивана Емельяненко будут судить по делу о наркотиках

Российского бойца Ивана Емельяненко, младшего брата Фёдора и Александра Емельяненко, будут судить по делу о наркотиках, сообщает издание «Коммерсантъ».

По информации ресурса, в Старооскольский городской суд поступило уголовное дело о попытке приобретения наркотиков в крупном размере в отношении Ивана Емельяненко и Анастасии Помельниковой. Уголовное дело возбуждено управлением МВД по Белгородской области.

Следствие полагает, что в начале августа 2026 года спортсмен со знакомой попытался приобрести синтетический наркотик, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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