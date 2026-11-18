Чемпионка UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон не исключила, что завершит карьеру после победы над бывшей обладательницей титулов в двух весовых категориях бразильянкой Амандой Нуньес, поединок с которой состоялся на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Мог ли этот бой стать последним? Определённо. Это касалось последних двух боёв… Послушайте, время никого не ждёт… Я довольна своей карьерой. Я была довольна ей и до этого боя. И тем более довольна сейчас. Посмотрим, что произойдёт», — сказала Харрисон в подкасте The Ariel Helwani Show.

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