Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал драку россиянина Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили в Абу-Даби, ОАЭ, произошедшую 11 ноября.

«Почему ты не хочешь подраться честно? Ты ведь профессиональный боец, чёрт возьми. Да, Мераб тоже профессиональный боец, но он на две категории ниже. Люди сильно потеряли уважение. Я не хочу видеть этого чувака в UFC. Как и сказал президент [Дана Уайт], сейчас другие бойцы нападают на бойцов UFC ради внимания», — сказал Масвидаль в эфире программы Deep Waters на Paramount+.

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Видео: запись нападения Усмана Нурмагомедова на Двалишвили