Джошуа Ван назвал двух главных кандидатов на звание лучшего бойца UFC в 2026 году

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Джошуа Ван назвал, по его мнению, двух главных кандидатов на звание лучшего бойца организации в 2026 году.

«Считаю, что это должен быть Джастин Гейджи или я. Победы Джастина, чуваки… Илия Топурия — не шутка. Это должны решить фанаты. Я просто благодарен за то, что моё имя упоминается вместе с этими великолепными бойцами», — приводит слова Вана издание MMAJunkie.

Ранее Ван заявил, что не согласен с победой действующего чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг) француза Сириля Гана в бою с американцем Джошем Хокитом на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

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