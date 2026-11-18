Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретился с бывшим обладателем титулов организации в двух весовых категориях соотечественником Илией Топурией.

Двалишвили опубликовал совместную фотографию в социальных сетях.

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.

Ранее Двалишвили рассказал о реакции Топурии на его драку с Усманом Нурмагомедовым.

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