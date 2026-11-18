Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал победу действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) француза Сириля Гана в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Считаю, что Хокит забрал первые три раунда. Его удары были жёстче. И в каждом из этих трёх раундов он провёл тейкдаун. Контроля в партере у него было не так много, но именно он задавал темп. Он давил на Гана, прижимал его к сетке, хорошо попадал локтями… Как по мне, у него были более удачные моменты.

Ган, очевидно, был точнее. Но Хокит тяжелее попадал. Ган выглядел уставшим. Да, в четвёртом и пятом раундах он вернулся. Но я был уверен, что первые три раунда остались за Джошем», — сказал Масвидаль в эфире программы Deep Waters на Paramount+.