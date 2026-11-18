Американский боец Майк Перри заявил, что готов вернуться в UFC ради поединка с легендарным ирландцем и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором или с бывшим двукратным претендентом на титул UFC в полусреднем весе американцем Хорхе Масвидалем.

«Думаю, бой с Масвидалем во Флориде — это безумный бой. Если он готов посвятить этому своё время и усилия до 20 февраля, если этого времени ему достаточно, если он хочет приехать в Орландо. Мы — бойцы. Мы будем драться как мужчины.

И потом, если Конор Макгрегор захочет приехать в наш «Диснейленд» 20 февраля, если этого времени ему достаточно… Это два действительно первоклассных имени. Меня устраивает всё, что они захотят сделать. Это лучшие матчмейкеры в мире, в лучшей лиге мира, и я буду драться с кем угодно», — сказал Перри в видео на YouTube-канале Ариэля Хельвани.