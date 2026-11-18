Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко раскритиковал креативное решение тяжеловеса UFC Александра Волкова, который пришёл на интервью к журналисту Ариэлю Хельвани с бутылкой водки и икрой, назвав это проверкой на «настоящего русского».

«Можно было проявить больше смекалки, но он взял самый древний стереотип – он бы ещё балалайку взял, медведя на привязи, шапку-ушанку на себя надел, и достал эту бутылку водки. Все же прекрасно понимают, что этот стереотип годами развенчан и большинство людей так не считают, даже за границей.

Я знаю Саню Волкова, и, может быть, сейчас что-то изменилось, но раньше он не дружил с алкоголем. У него не было моды отмечать что-то и даже пиво пить. Ни разу за ним этого не наблюдал. А здесь это для меня было очень удивительно. Я не удивлюсь, если они пили не настоящую водку, а воду», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову на YouTube.