Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, какое соглашение, по его данным, было предложено Усману Нурмагомедову и Мерабу Двалишвили для урегулирования конфликта после инцидента в отеле.

«Была предложена такая сделка. Если вы, ребята, публично пожмёте друг другу руки… RAF задокументирует это, снимет на видео и выложит на своих каналах. Если это произойдёт, вас отпустят», — приводит слова Соннена аккаунт The Combat Sport Poll Guy в социальной сети Х.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов подошёл к Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощёчину, после чего началась драка между Мерабом и его другом Сабой Лазишвили с Усманом и его одноклубниками. В результате все участники драки были задержаны.