«Ты дерёшься в прелимах». Макгрегор высмеял Перри за идею о поединке с ним

38-летний легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на желание 35-летнего американца Майка Перри вернуться в промоушен Даны Уайта ради поединка с ним или с бывшим двукратным претендентом на титул UFC в полусреднем весе американцем Хорхе Масвидалем.

«Ты дерёшься с дебютантом в прелимах, брат. Он хорош, непобеждённый и 7 футов 7 дюймов [231 см] при 205 фунтах [92,9 кг]», — написал Макгрегор в социальной сети Х.

В своём последнем бою Майк Перри нокаутом проиграл своему соотечественнику Брэндону Дженкинсу на турнире Duel Arena 1 в августе 2026 года.