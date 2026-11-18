Кайла Харрисон — о поиске мужа: если тебя пугает мой успех, ты не тот, кто мне нужен

Чемпионка UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон заявила, что после победы над Амандой Нуньес на турнире UFC 334 она теперь сосредоточена на личной жизни и готова к серьёзным отношениям.

«Я готова найти своего мужа. Сейчас самое время. Стандарты важны. Мне нужно встретить достойного партнёра. Должен быть равный союз. Мужчины стучатся в мою дверь, но я, видимо, не открываю. Отчасти это моя вина. Мне нужно снова выйти в свет. Мне нужно действительно приложить усилия. Моя цель — сходить на свидание до конца этого года… Если тебя пугает мой успех, то ты не тот, кто мне нужен», — приводит слова Харрисон аккаунт Ариэля Хельвани в социальной сети Х.