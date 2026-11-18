Фанаты смешанных единоборств создали петицию с требованием убрать члена Зала славы UFC, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитика и комментатора лиги американца Даниэля Кормье с роли комментатора в промоушене.

После UFC 334 кто-то из поклонников создал петицию на платформе Change.org с просьбой к UFC заменить его в команде комментаторов. На данный момент уже несколько тысяч фанатов объединились, чтобы добиться увольнения Кормье из команды комментаторов UFC.

«Комментарии Кормье отдают предпочтение определённым бойцам, а посторонние разговоры отвлекают от происходящего в октагоне», — говорится в петиции.