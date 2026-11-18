38-летний легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор объявил четверг выходным днём для своих сотрудников в связи с выходом игры GTA 6.

«В честь завтрашнего выхода GTA я объявляю всему своему коллективу, состоящему из 400 сотрудников в разных странах и на разных континентах, что завтра у вас выходной!

Наслаждайтесь игрой! Ваш друг, босс Конор Макгрегор», — написал Макгрегор в социальной сети Х.

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GTA 6 в среду, 18 ноября, в 14:00 мск вышла в Новой Зеландии. В Индии игроки смогли запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в ночь на 19 ноября в 0:01 мск. Жители Великобритании получат доступ к игре в 3:00 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск.