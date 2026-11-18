Бывший чемпион UFC, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил отказом на предложение блогера, промоутера и боксёра Джейка Пола вернуться в спорт за крупную сумму.

Во время их разговора Пол спросил россиянина, когда тот планирует вернуться, и предложил за это $ 200 млн. Нурмагомедов заявил, что не видит в этом смысла, так как ему больше нечего доказывать, а деньги не являются для него мотивацией.

«Почему я должен возвращаться? Мне нечего доказывать. Нет соперника, есть только деньги. Для меня это не мотивация», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.