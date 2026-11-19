Махачев заявил, что Джейк Пол победил бы Нейта Диаза в ММА

35-летний чемпион UFC в двух весовых категориях российский боец Ислам Махачев заявил, что 29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол в случае поединка с 41-летним бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Нейтом Диазом победил бы его сейчас.

«Этот парень сейчас не в лучшей форме. Думаю, ты в лучшей форме и победишь», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале Джейка Пола.

В своём профессиональном рекорде Нейт Диаз имеет 21 победу и 14 поражений. В ранге профессионального бойца американский атлет дебютировал в 2004 году. Является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.