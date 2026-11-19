Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани жёстко высказался в адрес Усмана и Умара Нурмагомедовых после того, как узнал подробности инцидента с Мерабом Двалишвили и Сабой Лазишвили, произошедшего вне объективов камер.

«Я думал, что мы уже увидели худшее в этой драке. Но когда я услышал рассказ Альджо о том, что якобы произошло после того, как камеры перестали снимать… Абсолютно ошеломлен. Если это правда, я больше никогда не хочу слышать, как кто-то из этих парней говорит нам о скромности или о том, как делать все правильно.

Это отвратительно. Если они действительно заманили Мераба словами: «Эй, давай пожмем руки», а затем ударили его прямо в лицо, прежде чем повалить Сабу на землю и пинать его по голове, то это самое мерзкое, варварское, подлое и низкое действие, которое мы когда-либо видели со стороны одного бойца по отношению к другому», — приводит слова Хельвани аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.