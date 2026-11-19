Источник: Усман Нурмагомедов с командой вернулся в Россию после ареста в ОАЭ

Чемпион PFL российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов и семь членов его команды вернулись в Россию после ареста в ОАЭ, сообщает телеграм-канал «Вестник ММА».

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов с одноклубниками устроили драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили и его товарищем борцом Сабой Лизашвили.

В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей). 17 ноября стало известно, что обвиняемые были отпущены.

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Видео: запись нападения Усмана Нурмагомедова на Двалишвили.