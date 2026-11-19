В UFC уволили бойца, не дравшегося с 2021 года

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Райан Холл уволен из UFC, сообщает издание MMA Fighting.

Примечательно, что последний поединок в организации американец провёл в декабре 2021 года.

Райану Холлу 41 год. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2006 году, в 2012-м начал выступать регулярно. Спортсмен является победителем 22-го сезона шоу The Ultimate Fighter (TUF). Дебютировал в UFC 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и одно поражение.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал увольнение непобеждённого бойца из UFC.

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