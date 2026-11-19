Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 120 кг) между бывшим обладателем титула чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Навахо Стирлингом, который состоится 21 ноября на турнире UFC Fight Night 294 в Дохе, Катар.

«На старте боя Навахо окажется слишком быстрым и ловким. И он будет удачно смешивать ударку с борьбой, чтобы Иржи не смог предугадать его действия. Думаю, Навахо одержит победу до начала третьего раунда. Он выиграет техническим нокаутом», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале FREESTYLEBENDER.