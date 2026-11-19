Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал религиозный пост на фоне скандала с братом Усманом Нурмагомедовым.

«Самое справедливое высказывание в истории человечества содержится в Коране, как сказал Всемогущий Аллах в суре 4, аят 135:

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или неимущим, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает, что вы совершаете», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.