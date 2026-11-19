Комментатор UFC Джо Роган считает, что чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган должен был быть оштрафован за тычок в глаз в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«С него даже не сняли балл, что, как по мне, абсурдно. Он постоянно делает одно и то же – когда вы идёте на него, он выставляет пальцы. Так делать нельзя. Никогда. Это нормально для муай-тай, потому что на вас надеты перчатки, там это делается постоянно, соперника отталкивают, обычное дело для муай-тай. Но с [открытыми] пальцами так нельзя делать», — сказал Роган в своём подкасте The Joe Rogan Experience.