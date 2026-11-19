Бывший чемпион UFC, а ныне эксперт и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между американцем Алджамейном Стерлингом и аргентинцем Кевином Вальехосом, который состоится 21 ноября на турнире UFC Fight Night 294 в Дохе, Катар.

«Единственный, кто побил Стерлинга в 65 кг, это Мовсар Евлоев. Сам же он побил Брайана Ортегу, Юссефа Залала и Келвина Каттара. Парень хочет драться за пояс. Проблема же заключается в том, что ему предстоит встретиться с Кевином Вальехосом – нокаутёром, сильно напоминающим мне Илию Топурию. Напомню, в своём последнем бою он одержал победу сокрушительным нокаутом над Джошем Эмметтом, а до этого нокаутировал Гигу Чикадзе. Если Алджамейну Стерлингу не удастся его повалить, вечер может оказаться для него тяжёлым», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале Michael Bisping.