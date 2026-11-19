В Казахстане рассказали о переговорах касательно проведения турнира UFC

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов высказался о переговорах касательно проведения в стране турнира UFC.

«Активно ведутся переговоры. В конце месяца мы более детально озвучим, к какому решению пришли по проведению UFC в 2027-2028 годах. Вся работа проделана, и в конце месяца мы сообщим итоги», — приводит слова Мырзабосынова издание «Казинформ».

Отметим, генеральный директор UFC Дана Уайт также заявлял, что организация рассматривает проведение турнира в Казахстане.

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