Грузинский боец UFC Александр Топурия, старший брат бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Илии Топурии, высказался о его поражении в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне, США.

«Будь это спарринг, я бы остановил всё после первого раунда и сказал: «Парни, стоп. Илия, иди сюда, мы должны посмотреть твой глаз». Мы бы поехали в больницу и провели обследование. И перенесли бы спарринг на другой день. Если бы я смог, так бы и поступил, но дело в том, что это бой. Он должен был продолжать. Единственное, я сожалею, что он получил травмы», — приводит слова Топурии издание Eurosport.