Восьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Джонни Уокер заявил о готовности провести поединок с бывшим претендентом на титул американцем Джошем Хокитом.

«Брюс Баффер (на турнире UFC 334 Хокит показал Бафферу неприличный жест в клетке. – Прим. «Чемпиона»), я за тебя, брат, я отомщу и научу Хокита хорошим манерам уже очень скоро! Очень хорошо лажу с молодыми хулиганами! Это будет весёлый вечер для меня», — написал Уокер в социальной сети X.

Ранее Уокер оценил поединок Гана и Хокита на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

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