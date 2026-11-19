Чемпион UFC американец Шон Стрикленд прокомментировал выход шестой части серии видеоигр Grand Theft Auto.

«Не понимаю этих парней, говорю о 18-летних, 20-летних… Я знаю, что вы, ребята, хотите поиграть в GTA. Когда я был ребёнком, тоже хотел играть в GTA. Но моим основным приоритетом были тренировки и девчонки. Можете называть это отношениями, можете не называть, мне всё равно… Но современные ребята торчат дома, целый день играют в видеоигры и не клеят девчонок. Я вас не понимаю, ребята… Уберите консоли, выйдите на улицу и найдите себе девчонку. Это жалкое дерьмо», — сказал Стрикленд в социальных сетях.