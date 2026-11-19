Энтони Джошуа показал актуальную форму за три недели до боя с Фьюри

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа показал актуальную форму за три недели до поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Энтони Джошуа 36 лет. Британец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м — объединённым чемпионом, в 2019-м — двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.