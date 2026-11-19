Чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинец Эрисланди Лара высказался о предстоящем поединке с австралийцем Тимом Цзю, который состоится 12 декабря в Голд-Косте, Австралия.

«Чувствую себя намного комфортнее в среднем весе. В этом дивизионе я могу твёрдо стоять на ногах и полагаться на свою силу. Цзю может думать всё, что ему хочется. Если мне придётся двигаться, я буду это делать. Если придётся драться, буду делать и это. Я доказал, что способен на это. Цзю не показал ничего особенного в последних трёх боях, он узнает, чего я стою», — приводит слова Эрисланди Лары издание BoxingScene.