Фернанд Лопес, являющийся главным тренером чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, заявил, что они не рассматривают второй номер рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянина Александра Волкова в качестве следующего соперника Гана в промоушене.

«Волков? Чем больше он говорит, тем меньше у него шансов получить бой за пояс. Волков до сих пор не понял, как работает UFC. Он ещё учится этой игре. И он дважды проигрывал Сирилю. Если бы мы решали, кому дать возможность провести реванш, то наш выбор остановился бы на Томе. У Сириля с ним есть незаконченное дело. И сам Сириль хочет этого поединка», — сказал Лопес в интервью на YouTube-канале RMC Sport Combat.