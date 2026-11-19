Дэвид Бенавидес включил Райана Гарсию в топ-5 лучших боксёров в мире, не упомянув Бивола

Непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) назвал топ-5 лучших боксёров в мире в данный момент вне зависимости от весовых категорий, сообщает DAZN.

Топ-5 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории в данный момент, по мнению Бенавидеса:

1. Дэвид Бенавидес.

2. Александр Усик.

3. Теренс Кроуфорд.

4. Наоя Иноуэ.

5. Райан Гарсия.

Дэвид Бенавидес последний бой провёл 2 мая 2026 года против именитого мексиканского боксёра Хильберто Рамиреса. Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, дважды отправив соперника в нокдаун по ходу боя.