Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг выразил уверенность в том, что Умара и Усмана Нурмагомедовых, Тагира Уланбекова, Амру Магомедова и других участников нападения на его друга грузина Мераба Двалишвили не следовало освобождать из-под ареста.

«Умара не было на видео, но как только запись прекратилась, он подошёл к Мерабу и нанёс ему несколько ударов по лицу. Хотя, судя по его действиям, казалось, что он пытался разрядить ситуацию, ведь всё уже немного успокоилось.

Что в этом достойно уважения? Я думаю, им следовало остаться в тюрьме. Точка. Им это постоянно сходит с рук. Они не выше закона, хотя, думаю, они верят в обратное. И я также считаю, при всём уважении к Хабибу [Нурмагомедову], что именно он там всем заправляет. Абу-Даби — это место, где много чего нельзя делать, и тот факт, что их отпустили, это… Я не знаю. Они отделались лёгким наказанием, а потом вернулись и снова сделали то же самое. Не знаю. Может, это я сошёл с ума», — приводит слова Стерлинга портал MMA Fighting.