Известный российский боец ММА, а также генеральный секретарь Федерации кикбоксинга РФ Владимир Минеев выразил готовность провести бой с соотечественником Иваном Штырковым по правилам смешанных единоборств.

«Находясь здесь, на площадке RCC, рядом с клеткой, а я же давно не был в медийном пространстве, не присутствовал на турнирах, даже на своём родном Fight Nights, когда наблюдаю за боями, я говорю, что это классные ребята, бои, это всё так вдохновляет.

И вдохновлённый этой атмосферой я сразу же вспоминаю, что если я возвращаюсь в клетку, то первый бой, который я проведу, это будет бой с Иваном Штырковым по правилам ММА.

Сейчас у меня есть больше времени, чтобы тренироваться. Я сейчас начинаю потихоньку приходить в форму. Вроде бы как будто бы я ещё и не старый. Знаешь, я бы сказал так, это становится всё более реально», — сказал Минеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.