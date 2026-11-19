Известный российский боец ММА, а также генеральный секретарь Федерации кикбоксинга РФ Владимир Минеев лестно высказался в адрес чемпиона UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна.

«Я за Петром Яном слежу с его боёв против Магомедова [в лиге ACB]. Петя представляет уральскую школу, и я всегда за уральской школой наблюдал, потому что я по паспорту тоже отсюда — у меня место рождения город Свердловск. Ну и в целом Пётр, он такой яркий парень, который, знаешь, за словом в карман не лезет, у него есть чёткая, ясная позиция. Он нормальный, достойный парень. Я его уважаю. Мне приятно, когда он побеждает.

Последний бой он перетерпел, передышал, перебил, взял своё, очень ярко подрался. И, несмотря на то что соперник был борец, он сам его удивил в борьбе. Петя наш парень», — сказал Минеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.