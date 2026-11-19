Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка рассказал, почему решил съесть тарантула.

«В тот момент я был в тренировочном лагере в Таиланде и захотел попробовать его. Это было что-то вроде преодоления собственного страха. Так что я сказал себе, что должен преодолеть этот страх, и у меня получилось. Это было невкусно, ощущения были не из приятных. Но я справился», — сказал Прохазка в интервью порталу MMA Fighting.

В профессиональном рекорде Прохазка имеет 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.