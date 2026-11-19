Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка сообщил, что добивался организации поединка против россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Пауло Косты, однако те отказались драться с ним, поэтому Иржи был вынужден согласиться на поединок против непобеждённого бойца UFC, выступающего в категории до 93 кг, новозеландца Навахо Стирлинга. Их противостояние состоится на турнире UFC Fight Night 294, который пройдёт 21 ноября в Катаре, Доха.

«Все знают, что Навахо молодой парень, он набрал обороты и идёт на серии побед, но стоит ниже меня в рейтинге. Это рискованно для меня, учитывая моё положение. Однако Анкалаев не хотел драться со мной, как и Коста. Меня эта ситуация слегка разозлила, поскольку никто в полутяжёлом весе не хотел приним