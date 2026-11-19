Инсайдер сообщил, когда и против кого проведёт следующий бой Магомед Зайнуков в UFC

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, проведёт следующий поединок против непобеждённого перуанца Пьеро Гуайлупо на турнире UFC Fight Night 296, который состоится 17 января в Далласе. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Марсель Дорф на своей странице в социальной сети Х.

Зайнуков имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах девять побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения.

Рекорд Пьеро в профи составляет 12 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Дебютный бой Гуайлупо на профессиональном уровне прошёл 15 июля 2023 года на турнире Kumazawa Artes Marciales Piura.